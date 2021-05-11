Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 Salı 13:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Özgürlüğün tadını çıkaran yılkı atları Toroslar’da görüntülendi
Yılkı atlarının Toroslar’da özgürce dolaştığı anlar kameralara yansıdı.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki sedir ormanlarında yaşayan yılkı atları görüntülendiklerini fark edince bir süre çayırda koşturdu.
Özgürce dolaşan atlar sonra ormanın derinliklerinde kayboldu.
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