Salgının ekonomik etkileri, göç hareketlerini tetikleyecek. 100 milyon mülteci, heybesine doldurduğu hayallerle "Avrupa"nın yolunu tutacak. Araştırmalar, salgın sonrası büyük göçün kapıda olduğuna dikkat çekiyor.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Küresel Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü Şebnem Köşer Akçapar, salgın sonrası göç ihtimalini şöyle değerlendirdi:

"Bu dönemde pandeminin de tetikleyeceği toplumsal hareketler, travmalar, toplumsal şiddet olayları sahnelenebilir komşu ülkelerde. Türkiye bir geçiş güzergahı olduğu için Avrupa Birliği ülkelerine doğru transit geçişlerin pandemi sonrası artmasını görmek mümkün."

Göçmenlerin rotası Avrupa olacak

Uzmanlar, göç hareketlerinin Asya, Orta Doğu ve Afrika'dan kuzeye doğru başlayacağını söylüyor. Nihai hedef yine Avrupa.

Akçapar, "Salgının küresel güneyden küresel kuzeye doğru olacağını düşünmek mümkün. Maalesef insanların kafasında bir hayal var, bir umut var ve maalesef bu hayalin peşinde koşacaklardır" diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkilerinde yeni döneme girilmesi bekleniyor

Asya ve Orta Doğu'dan başlayan göç yolları Türkiye'den geçiyor. Bu süreçte Türkiye, kilit ülke olacak.

Hareketliliğin başlamasıyla Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki en önemli başlığın da yine "göç" olması bekleniyor.

Akçapar, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vadettiği birtakım maddi paralar var, hibeler. Dolayısıyla o hibelerin artarak sürmesi ve uluslararası iş birliğinin devam etmesi çok önemli" görüşünü paylaştı.

Uluslararası göç araştırmalarında, yeni insanlık krizlerinin yaşanmaması için erken önlem çağrısı yapılıyor.