5 kişinin yaşadığı Ödemiş'e bağlı Lübbey köyünün kahvecisi Mehmet Güler, her sabah kilometrelerce yol katedip kahvehanesinin kapılarını açıyor. Giderken köylülerin ihtiyaçlarını da götürüyor.

"Bakılmadığı için viranelik oldu"

Mehmet Güler, köyün neden bu kadar az nüfuslu olduğunu TRT Haber’e anlattı.

"Lübbey köyü içinde yaşayanların en genci benim. 52 yaşındayım. En yaşlısı 92 yaşında. Yaklaşık bundan 25-30 sene önce 40-50 kişi yaşayan vardı ama şu anda artık 5 kişi yaşıyor. Köylü, Çamyayla’ya göçünce buradaki evlerine bakmadılar, çatılarını onarmadılar, kırılan kiremitlerini tamir etmedikleri için de aka aka ne oluyor, dallar çürüyor, kırılıyor. Hani derler ya; 'Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur'. Bizim burası da Lübbey bakılmadığı için viranelik oldu."

"Köyde tek bir kişi kalıncaya kadar kahvehanemi gelip açacağım"

Mehmet Güler'in köy nüfusu kadar müşterisi var ama yine de kahvehanesini işletmeye devam ediyor. Son 1 kişi kalana kadar da mekanını açmaya kararlı.

"Sabah saat 10-11 gibi gelip kahveyi açıyorum. 3-5 müşterim var. Onlar geliyorlar. Çaylarını içerler, kahvelerini içerler. Koyun gütmeye giden dağa gider. Bahçeye gitmek isteyen bahçeye gider. Ondan sonra ben kalırım tek başıma burada. 2012 yılından beri ben Ödemiş‘ten buraya her gün gelip gidiyorum. Bazı haftanın belirli günleri geliyorum, bazen de her gün gelip gidiyorum, günde 36 kilometre yol yapıyorum. Ben bu mekanı son bir kişi kalıncaya kadar gelip açacağım. İster gelen olsun ister gelen olmasın."