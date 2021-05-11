Çiçek, çikolata, kolye... Özel günlerde alınacak hediyelerden birkaçı. Daha anlamlı bir hediye arayanların seçeneği ise 'bağış hediyeleri'.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) "Hayat Veren Hediyeler" sitesi bağış hediyesi almak isteyenler için fırsat sunuyor. Hediyeler 150’den fazla ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Alan kişi e-kart veya sertifikayla mesajını sevdiğine de iletebiliyor.

Sabun da var, gıda da, aşı da

Hediyeler arasında iftar sofralarından battaniyeye kadar birçok seçenek mevcut.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı Tezer Kutluk, sitede yer alan hayat veren hediyelerin birkaçını saydı:

"Erken çocuk gelişim seti var, su temizleyici tabletler var, okul çantaları var, sabun var; düşünün sabuna ihtiyaç var, beslenme kiti var, aşı ürünleri var. Bunları 'Hayat Veren Hediyeler' kapsamında alabiliyorsunuz."

75 ülkeye 2 milyondan fazla hediye gönderildi

2020 yılında dünyada 2 milyondan fazla hayat veren hediye satın alındı. Alınan hediyeler ise 75 ülkeye gönderildi.

Tezer Kutluk, alınan hediyeleri anlattı.

"42 milyon hazır besin kiti dağıtıldı. 800 binden fazla doz kızamık aşısı alındı Hayat Veren Hediyeler kapsamında, yüz binleri aşan miktarda okul çantası, sabun gibi, düşünün aldığınız hediye sembolik seçilmiş bir sözcük değil gerçekten hayat veriyor."

Ayrıca hayat veren hediye sertifikası da saniyeler içinde sahibine ulaşıyor.