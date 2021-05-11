Solucan gübresi yapımında kırmızı solucanlar kullanılıyor. Kırmızı solucanlar bir yandan üretim yaparken bir yandan da bir salgı salgılıyor. Bu salgı hem kendini hem de kullanıldığı toprağı dezenfekte ediyor.

Üreticiler, su ihtiyacını azaltan solucan gübresinin, verimi 2 kata kadar artırdığını söylüyor.

Solucan gübresi üreticisi Fahrettin Er, solucan gübresinin içeriği hakkında şöyle konuştu:

"Mama, büyükbaş hayvan gübresi ve pazarsal, halsel organik atıkların birleşmesi ile oluşan bir bileşke. Bu fermente ediliyor, mama haline geliyor. Solucana biz bunu veriyoruz."

Kimyasalların zararını gideriyor

Solucan gübresi, kullanıldığı topraktaki mikropları temizlerken, kimyasal gübre kullanımının da önüne geçiyor.

Üretici Fahrettin Er, "Bir kere kimyasal gübreden kurtuluyoruz. Onun dışında yüzde 200'e yakın verim artırımı sağlıyor. Yüzde 50'ye yakın da sulamayı azaltıyor" diye konuştu.

Topraktaki canlılığı artırıyor

Gübre hasat süresini kısaltıyor, kullanıldığı toprağı rehabilite ediyor.

Solucan gübresinin önemine dikkat çeken Er, "Yıllarca kimyasal kullandığımız için ülke olarak, toprakta artık organik madde diye bir şey kalmadı. Mikrobiyal canlılık kalmadı. Canlılığı yerine getirmek için bir şekilde solucan gübresini kullanmak zorundayız" dedi.

Girişimcilerin de ilgisini çekiyor

Gübreyi üretenler ise siparişlere zor yetişiyor. Pazar sıkıntısı olmayan solucan gübresi, girişimcilerin de ilgisini çekiyor.

Solucan gübresi işine girmek isteyenlerin mevcut tesislerden yardım aldığını belirten Er, "Üretim merkezimiz aynı zamanda bir okul gibi çalışıyor. Buraya öğrenciler gelip işi öğrenir. Öğrendikten sonra da kendi tesislerini kurarlar" dedi.

Gübre eğitim süresi 6 ila 8 ay sürerken, ilk gübre hasadı ise 1 buçuk yıl sonra yapılabiliyor.