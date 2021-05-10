Yaralı halde bulunan caretta caretta, tedavi edildikten sonra uydu takip cihazıyla Akdeniz'e bırakıldı. Tuba adı verilen caretta caretta türü deniz kaplumbağası 2 yılda tam 10 bin kilometre yol katetti.

27 yaşındaki Tuba'dan bu süreçte Ege kıyıları, Yunanistan, İtalya, Tunus, Malta ve Arnavutluk açıklarından sinyal alındı.

4 milyon kişi Tuba’yı izliyor

Dalyan’daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen süreci şöyle anlattı:



“Tuba kamuoyunda çok iyi reaksiyon alan kaplumbağamız oldu bizim, iki sene önce izlemeye aldık. O günden bu yana bize halen sinyal gönderiyor. En uzun süre izlediğimiz kaplumbağalardan birisi oldu. Birçok insan Tuba'yı soruyor, merak ediyor. Şu anda 4 milyonun üzerinde izleme sayısı var haritasında. Bizim adımıza sevindirici bu kadar ilginin olması."

27 deniz kaplumbağasında uydu cihazı var



Caretta Tuba'nın Akdeniz'deki baş döndüren rotasını, çok sayıda hayvansever de yakından takip ediyor.



Bugüne kadar 27 deniz kaplumbağasına uydu cihazı takıldı, Akdeniz'deki rotaları kayıt altına alındı. Elde edilen veriler, deniz kaplumbağalarının göç yolları, üreme ve beslenme alanlarının belirlenmesini sağlayacak.