Sadece 6 buçuk dekar alanı kaplayan ve 150 metre uzunluğundaki Otlukbeli Gölü, bin 855 metre yükseklikte bulunuyor. Göl, küçük bir alanı kaplasa da oluşum şekliyle dikkat çekiyor.

Sınırları içinde bulunduğu ilçeyle aynı adı taşıyan göl, konumu nedeniyle çok bilinmiyor.

Travertenlerin set kurmasıyla oluştu

Gölün hemen önünde, fay kırıklarından çıkan sıcak suyun oluşturduğu traverten yükseliyor. Traverten seti ile oluşan göl, dünyada nadir görülen türler arasında yer alıyor.

Göle set oluşturan travertenlerin yüzeyi kızıl rengiyle dikkat çekiyor. Yer altından çıkan kaynak suyunun kükürt ve demir yönünden oldukça zengin olması travertenlerin renginin kızıl olmasını sağlıyor.

Kızıl rengiyle görenleri hayran bırakıyor

Faydan çıkan maden suları hala aktif. Yöre insanı tarafından da şifalı olarak biliniyor. 150 metre uzunluğa sahip gölün suyu ise farklı kaynaklardan beslendiği için tatlı.

Otlukbeli Gölü ve çevresi, "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsünde. Kızıla çalan travertenleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Haber: Mustafa Birdir