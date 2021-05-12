Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan olmak için yarıştılar. Jüri üyeleri tilavetleri dikkatle dinledi, puanlarını verdi.

Büyük final bugün TRT 1 ekranlarında

TRT 1'in ilgiyle izlenen Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda 5'nci kez final heyecanı yaşanacak. Kazanan isim, bugün yayınlanacak programda açıklanacak.

Program, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarına misafir oldu. Mustafa Cihat Kılıç'ın sunduğu programda jüri üyeliklerini Doktor Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu, Osman Egin ve Hafız Osman Şahin üstlendi.

6 isim finale kaldı

Türkiye'den ve yurt dışından 115 kişi katıldı yarışmaya. Onlar rahlede tilavetlerini gerçekleştirdi.

Ekran başındakiler Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşadı. Jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda 6 yarışmacı finale kaldı.

Büyük finalde 6 yarışmacı bir kez daha jürinin ve ekran başındakilerin karşısına çıkacak.

Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

İlk 3 sırayı alan yarışmacılara ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Final programı, bu akşam saat 18.30'da Türkiye'nin ekranı TRT 1'de olacak.