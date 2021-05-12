Ramazan ayı boyunca TRT ekranlarında süren Kur'an-ı Kerim ziyafeti sona erdi.

TRT 1'in gönüllere taht kuran programı “Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması” 5'inci sezon finalini yaptı. Büyük final, Arife günü yayınlandı.

Sevilen yarışmaya Türkiye ve yurt dışından 115 isim katıldı. Onlardan 6'sı sezon finalinde birincilik için yarıştı.

Final programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Külliye'de yapıldı. Programa, Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmanın gençlerde Kur'an Kerim'i öğrenmeye olan ilgiyi artırdığını söyledi, TRT'ye teşekkür etti.

"TRT, bu yarışma programı ile hanelerimizi Kur’an bülbüllerinin sesleri güzelleştirerek burukluğumuzu bir nebze olsun gidermiştir. TRT yönetimini nitelikli özgün milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan programlara imza attıkları için tebrik ediyor başarılar diliyorum."

Jüri üyelerinin titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda, birinciliğe Muhammed İsmail Demirel layık görüldü. İkinci Serkan Yıldız, üçüncü Mesut Topçuoğlu oldu. Dereceye girenler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Türkiye'nin ekranı TRT 1, önümüzdeki yıllarda da Kur'an-ı Kerim ziyafetini ekranlarına getirmeye devam edecek.