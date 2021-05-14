Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kardeşleri trafik kazası ayırdı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. kardeşi ise yaralandı.
Sarıoğlan ilçesinde, Oğuzhan K. (21) yönetimindeki 38 AC 020 plakalı otomobil, Ömerhacılı mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Oğuzhan K. hayatını kaybetti, araçta bulunan kardeşi Fetih K. (15) ise yaralandı.
Ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırılan Fetih K, ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Oğuzhan K'nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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