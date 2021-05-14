Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bisikletli çocuk tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bisikletiyle karayoluna fırlayan çocuk, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
Ramazan Bayramı’nın birinci günü evlerinin önünde bisiklet süren Yusuf Duha K., bisikletin kontrolünü kaybedince karayoluna fırladı.
Bu sırada, Ahmet Ercan idaresindeki tır, Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir halindeydi. Bisikletiyle tıra yandan çarpan minik Yusuf Duha, bir anda yere düştü.
Şans eseri yaralanmayan ve tırın altında kalmaktan kıl payı kurtulan çocuk, düştüğü yerden kalkarak yol kenarında bulunan akrabalarına doğru koşmaya başladı. Kazayı gören vatandaşlar ve tır sürücüsü büyük panik yaşadı.
Sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Duha K.' nın bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğu öğrenildi.
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