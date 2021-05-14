Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 15:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Antalya'da kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna giren otomobil, araç yıkama makinesine çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kovanlık mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kent merkezine doğru giden bir otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi.
Yakıt pompalarını sıyırıp geçen otomobil, araç yıkama makinesine çarptı. Kazada henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü yaralandı.
İstasyon çalışanlarının müdahale ettiği sürücü, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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