İsrail Gazze'deki katliamının dozunu her geçen gün artırıyor. Gazze'nin kuzey kesimlerini bombalayan İsrail savaş uçaklarına kara birlikleri de eklendi. 10 Mayıs'tan bu yana hiçbir kural tanımadan yapılan saldırılarda 31'i çocuk, 19'u kadın 122 Filistinli şehit oldu.

"Eğer zulüm olmasaydı..."

İsrail'in yoğun bombardıman altında tuttuğu ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki yıkıma ve bölgedeki çocukların yaşadıklarına dikkati çeken Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Eğer Gazze'de zulüm olmasaydı, çocuklar bayramda lunaparka gideceklerdi." dedi.

Yazıcı, Gazze'deki yıkıma ait fotoğrafların kullanıldığı paylaşımında ayrıca şunları kaydetti;

Babalar çocuklarına hediye alacaktı. Aileler huzurla yaşayacaklardı. Öğrenciler karne sevinci yaşayacaklardı.