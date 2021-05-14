Esentepe Mahallesi'ndeki 6 katlı binada oturan apartman sakinleri, binadan ses gelmesi üzerine yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İstanbul Şişli’de 6 katlı bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı. Bina ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. https://t.co/BvrIeN5qp9 pic.twitter.com/QmMLJlRFpx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2021

Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çökme tehlikesi bulunan 6 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Vatandaşların binadaki eşyalarını almasına sırayla izin verildi.

"AKOM ve belediyemiz yardımcı olacak"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel, şöyle konuştu:

"9 binamız İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından riskli bina olarak değerlendirilmiş. Birkaç gün evvel de özellikle şu ortada gördüğünüz binanın kolonlarında genişleme tespit edilmiş. Tedbir amaçlı bugün hem o bina hem de sağ ve solundaki iki bina boşaltıldı. Yaklaşık 10 ailemiz var. Şu anda hayati tehlike arz eden bir durum yok. Çevre İl Müdürlüğünün de haberi var. Bekliyoruz. Artık rapor sonuçlarına göre gerekirse yıkım, gerekirse güçlendirme yapılacak."

Kaymakam Türkel, ailelerle ilgili bir çalışmaları olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Şu anda açıkta kimse yok. Gerekirse AKOM yardımcı olacak. Belediyemiz yardımcı olacak. Kimseyi açıkta bırakmayız. Bu konuda ailelerimiz emin olsunlar" dedi.