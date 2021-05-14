Koronavirüs tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen COVID bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır."