Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 21:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye ile Sırbistan arasındaki PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye ile Sırbistan vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.
Koronavirüs tedbirleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi, Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
"Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen COVID bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır."
Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen Kovid bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 14, 2021
Uygulama bugünden başlamaktadır.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
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