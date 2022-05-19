Zeytin Dalı harekat bölgesinde 13 Mayıs'ta teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Şenel'in cenazesi, Kırıkhan ilçesi Aydınlı Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Şenel'in cenazesi daha sonra Kırıkhan Asri Mezarlığı'ndaki Hacı Meyrem İçcan Camii'ne götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Törene şehidin ailesi, yakınları ve silah arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

[Fotoğraf: AA]

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Haydar Şenel'in naaşı mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.