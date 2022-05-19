Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 08:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytin Dalı bölgesinde bir asker şehit oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P.Uzm.Onb. Haydar Şenel şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 Mayıs'ta yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Şenel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit Zeytin Dalı Harekatı
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