Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkiliydi.

Kısa sürede 5 mahalle sel sularıyla kaplandı.

Dereköy ve Sülekler mahallelerinde 4 evi su bastı. 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Dolu yağışı da bazı meyve bahçelerine zarar verdi.

Olayın ardından yetkilileri arayarak bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hasarın kısa sürede giderilmesi ve muğdur olanlara destek olunması talimatı verdi.

Sel sırasında çöken yolun kenarında mahsur kalan bir tilki de kameralara yansıdı.

Bir süre mücadele eden tilki, bulunduğu noktadan çıkarak kurtulmayı başardı.