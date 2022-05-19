Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 07:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da sağanak sele neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. 5 Mahallenin etkilendiği yağışta 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Selin ortasında kalan bir tilki de kameralara yansıdı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkiliydi.
Kısa sürede 5 mahalle sel sularıyla kaplandı.
Dereköy ve Sülekler mahallelerinde 4 evi su bastı. 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Dolu yağışı da bazı meyve bahçelerine zarar verdi.
Olayın ardından yetkilileri arayarak bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hasarın kısa sürede giderilmesi ve muğdur olanlara destek olunması talimatı verdi.
Sel sırasında çöken yolun kenarında mahsur kalan bir tilki de kameralara yansıdı.
Bir süre mücadele eden tilki, bulunduğu noktadan çıkarak kurtulmayı başardı.
Etiketler: Antalya Sağanak Sel Hava Durumu
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