İlginç kaza Sancaktepe'nin Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi aracının sürücüsü ilerlerken küçük çocuk bir anda yola fırladı. Sürücünün fark etmediği çocuk otomobilin altında kaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 yaşındaki Halil Fener, şans eseri aracın altından yara almadan çıktı.

Kazayı gören yakınları büyük şok yaşadı.

"Öldü zannettim"

Araç altında kalan küçük Halil'in annesi Besile Fener, "Aşağıya inmek istedi. Ben bırakmadım. Israr edince inmesine izin verdim. Aşağıdan bir ses geldi. Baktık ki çocuğa cip çarpmış. Kayınbabamın kucağındaydı. Bir sıkıntısı yoktu. Daha öncede bir araba çarpmıştı. Bir kere de merdivenden düştü. Bir mucize oldu. Prematüre bebek. Daha öncede bir sene hastanede kaldı. Ben öldü zannettim. Videoyu izledim şok geçirdim" dedi.

"Sürücüler dikkatli olsunlar"

Kazayı duyar duymaz torununun yanına koşan dede Mehmet Fener ise, "Yolun karşısına geçerken araba görmedi herhalde. Çocuk arabanın altına girdi öbür taraftan çıktı. Bir şey olmadı çok şükür. Adam şoktaydı. Ben bir şey olmadığını söyledim. Sürücüler biraz dikkatli olsunlar. Vurunca da kaçmasınlar" şeklinde konuştu.