Turgutlu ilçesi Yakuplar Mahallesi'nde 13 yaşındaki ikiz kardeşler Mehmet Aydın Gençtürk ve Aziz Salih Gençtürk'ü evlerine dönmemeleri üzerine aileleri aramaya başladı.

Çocukların kıyafetlerini İzzettin ile Yakuplar Mahallesi arasındaki orman yangınları için oluşturulan göletin yanında bulan aile durumu jandarma ve sağlık ekibine haber verdi.

Jandarma ve sağlık ekipleri dışında olay yerine gelen AFAD ile İl Jandarma Komutanlığı dalgıç ekipleri gölette arama çalışması başlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin pompa ve vidanjörle gölette su tahliyesi yapması sonucu dalgıçlar Gençtürk kardeşlerin cesetlerine ulaştı.