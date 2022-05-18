Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 23:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İşçiler ısınmak için ateş yaktı, doğal gaz borusu alev aldı
İstanbul Beylikdüzü’nde alt yapı çalışması yapan işçiler, ısınmak için ateş yaktı. O sırada hasar alan doğalgaz borusu bir anda alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Adnan Kahveci Mahallesi’nde cadde üzerinde alt yapı çalışması yapan ekipler, ısınmak için ateş yaktı.
Çalışmalar sırasında doğalgaz borusunda yaşanan hasar nedeniyle, işçilerin yaktığı ateş kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasının ardından olay yerinden ayrıldı.
Olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. O anlar ise kameraya yansıdı.
Son Haberler
- 00:12
- 00:07
- 23:59
- 23:48
- 23:42
Sıradaki Haber
Van'da kaçak avlanılan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz