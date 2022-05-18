İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Adnan Kahveci Mahallesi’nde cadde üzerinde alt yapı çalışması yapan ekipler, ısınmak için ateş yaktı.

Çalışmalar sırasında doğalgaz borusunda yaşanan hasar nedeniyle, işçilerin yaktığı ateş kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasının ardından olay yerinden ayrıldı.

Olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. O anlar ise kameraya yansıdı.