Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 22:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da kaçak avlanılan 1,3 ton inci kefali ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'da kaçak avlanılan 1 ton 320 kilogram inci kefali ele geçirildi, canlı olan 550 kilogramı suya bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 14 operasyonda kaçak avlanan 1 ton 320 kilogram inci kefali ele geçirildi.
Balıkların canlı olan 550 kilogramını tekrar suya bırakan ekipler, 120 tırıvırı ağ, 4 serpme ağ, 25 metre uzunluğunda germe ağ ile 4 ağ düzeneğine de el koydu.
Etiketler: Van Kaçak Avcılık
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