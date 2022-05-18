İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 12-18 Mayıs tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 36,12 gram eroin, 16,17 gram sentetik uyuşturucu, 3,68 gram esrar, 0,67 gram kokain ve 7 hap ele geçirildi.

6 kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 18 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.