Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 20:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'nde yola mazot döküldü: TEM Otoyolu bir saat trafiğe kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu İstanbul yönünde bir araçtan yola mazot döküldü. Trafiğe kapatılan yolda, 9 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kayganlaşan yol, yaklaşık bir saat kumlama çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Kocaeli'nde TEM Otoyolu Derince Çınarlıdere Viyadüğü üzerinde İstanbul yönünde bir araçtan yola büyük mazot döküldü.
Sürücülerin yolun kayganlaştığı yönündeki ihbarı üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi.
Otoyol bir saat boyunca trafiğe kapalı kaldı
Polis ekipleri, Şirintepe mevkiinden itibaren İstanbul yönüne giden trafiği durdurdu.
Bölgeye çağırılan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çınarlıdere Viyadüğü üzerinde yaklaşık 300 metre boyunca kumlama çalışması yaptı.
Yaklaşık bir saat süren çalışma sırasında 9 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kumlama çalışmasının tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler: Kocaeli
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