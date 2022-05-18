İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin Gürpınar Mahallesi'ndeki binanın 7 ve 8'inci katlarındaki balkonlarda henüz bilinmeyen nedenle çökme oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken binanın önüne güvenlik şeridi çekildi.

Bu arada, çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.