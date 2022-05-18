Beşören köyünde İsmail Akkuş'a ait evde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın Süleyman Akkuş, Ahmet Akkoca ve Burhan Akkuş'un evi ile 2 ambara sıçradı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipler, yolların dar olması nedeniyle eklerle oluşturdukları yaklaşık 300 metre hortumla yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında İsmail, Süleyman ve Burhan Akkuş'un evleri ile 2 ambar kül olurken Ahmet Akkoca'nın evinde hasar meydana geldi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.