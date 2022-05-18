103 öğrenci kulübünden 10 binin üzerinde öğrenci oy kullandı.

Haber, spor, müzik ve magazin dünyasından başarılı isimler belirlendi.

Beykent Üniversitesi İletişim Ödülleri İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Fatma Demir Turgut "en iyi sağlık muhabir"liğine seçildi

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Eskilerin değimiyle her marifet iltifata tabidir. Dolayısıyla bugün marifet gösteren, göstermeye devam edecek insanın hayata karşı duruşunu kendi yetenekleriyle iletişim sektörünün değerli, önde koşanlarına öğrencilerimizin gözünde en önde olanlarına bugün biz de bir kere daha teşekkür ediyoruz."

TRT Haber'in başarılı muhabirlerinden Fatma Demir Turgut da ödüle layık görülen isimler arasındaydı.

Öğrencilerin oylarıyla "en iyi sağlık muhabiri" seçildi.

Ödüller 10 farklı kategoriden verildi

Demir adına ödülü TRT Haber Muhabiri Asuman Karataş Çevik aldı.

Çevik, "TRT ailesi adına ve arkadaşım Fatma Demir Turgut adına bu ödülü almaktan onur duyuyorum" dedi.

İstanbul'daki törende, haber ve spor başta olmak üzere 10 farklı kategoride farklı isimler ödüle layık görüldü.

