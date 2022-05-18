Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda, 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Münbiç'ten Azez üzerinden Afrin'e geleceği bilgisi elde edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist yakalandı.

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada, Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli, toplam 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş, 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildi.