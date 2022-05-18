Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrin'de canlı bomba saldırısı engellendi
Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirmek isteyen 2 PKK'lı terörist, istihbarat ve Hatay Emniyeti'nin ortak çalışması sonucu yakalandı.
Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek 2 PKK/KCK-PYD/YPG’li kadın terörist yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda, 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Münbiç'ten Azez üzerinden Afrin'e geleceği bilgisi elde edildi.
Gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist yakalandı.
Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada, Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli, toplam 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş, 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildi.
Etiketler: Afrin Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele
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