Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO seferlerinden 4'ü iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Olumsuz hava şartları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle saat 20.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.
Etiketler: Bursa İstanbul Deniz Otobüsü
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