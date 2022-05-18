Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada arasındaki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.
Kabatepe'den Gökçeada'ya 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 19.00 ve 22.30 seferlerinin iptal edildiği belirtilen açıklamaya göre, diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.
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