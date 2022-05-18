4 yıl boyunca kanserle savaştı, hastalığı bir türlü peşini bırakmadı.

Bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına 39 yaşında yenik düşen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları, mesai arkadaşları Yurt'a son görev için bir aradaydı.

NTV spikeri gözyaşlarıyla uğurlandı

Özlem Sarıkaya Yurt'un cenazesi Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan namazın ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özlem Sarıkaya Yurt İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuydu. Uzun yıllar spikerlik yaptı.

39 yaşındaki spiker bir çocuk annesiydi.

[Fotoğraf: DHA]

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan taziye mesajı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

"Vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Basın camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum.



Basın camiasının başı sağ olsun. — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) May 18, 2022

[Fotoğraf: DHA]