İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fas'tan Türkiye'ye hava yoluyla midesinde uyuşturucu getiren kuryeleri İstanbul Havalimanı'nda takibe aldı.

Düzenlenen 3 ayrı operasyonda, kadın kuryelerin midelerinde, toplam ağırlığı 4 kilo 862 gram olan 774 kapsül uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İstanbul ve Edirne'de bazı adreslere baskınlar yaptı. Çete liderinin, firari olarak aranan uyuşturucu çetesi elebaşı Urfi Çetinkaya’nın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı.

Yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Aydın Çetinkaya ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.