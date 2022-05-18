Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tır otomobille çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
V.Y. idaresindeki tır ile İ.G. idaresindeki otomobil, Suçatı mevkisinde çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan Ö.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü İ.G. ile S.G. ve 1 yaşındaki bebek N.G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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