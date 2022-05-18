Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında müfettiş uzman ve akademisyenler de bulunuyor.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında müfettiş uzman ve akademisyenlerin de bulunduğu 12 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul, Sivas ve Kocaeli'de operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 12 zanlı, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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