Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında müfettiş uzman ve akademisyenlerin de bulunduğu 12 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul, Sivas ve Kocaeli'de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 12 zanlı, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.