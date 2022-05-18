Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli kırsalında teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında teröristlerce kullanılan bir sığınak tespit edildi. Ormanlık alanda bulunan sığınak ekiplerce imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Gece gündüz demeden arazide kalan güvenlik güçleri, son olarak Mazgirt kırsalında operasyon düzenledi.
Bölgede özel eğitimli köpeklerle arama yapan ekipler, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan bir sığınak tespit etti.
Sığınak imha edildi
Sığınakta yapılan aramada, radyo, 19 takım sivil elbise, 2 hücum yeleği, 3 sırt çantası, battaniye, yağmurluk, 5 metre branda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: Tunceli Terör Örgütü
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