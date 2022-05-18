Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeleri paylaşarak bugün ve yarın için uyardı.

Buna göre, bugün akşam saatlerinden Perşembe günü sabah saatlerine kadar Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte ani sıcaklık değişimleri ve zirai don riskine karşı, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.