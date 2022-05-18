2,5 yaşındaki oğlunu darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen Onur Gezer, polisteki ifadesi sonrası bu sabah adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.

Komşuları, çocuğuna sürekli şiddet uyguladığını iddia etti

Eşi tarafından bir süre önce terk edildiği öğrenilen Gezer'in yaşadığı Kale Mahallesi sakinleri, zanlıyla ilgili tanıklıklarını anlattı.

Gezer'in madde bağımlısı olduğunu ve çocuğuna sürekli şiddet uyguladığını iddia eden mahalle sakinleri, sürekli uyarmalarına rağmen Gezer'in bundan vazgeçmediğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Gezer'in eşi tarafından terk edildikten sonra psikolojisinin bozulduğunu belirten komşuları, birlikte yaşadığı babasının sakat olduğu için çocuklarla ilgilenemediğini anlattı. Gezer'in bir de kızı olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, emniyet güçlerinin daha önce gelip uyardıklarını ama değişen bir şey olmadığını, son olarak oğluna sopayla vuran Gezer'in daha sonra çocuğu hastaneye bıraktığını duyduklarını dile getirdi.

Komşuları, zanlının çocuğa şiddet uygularken müziğin sesini açtığını anlatarak "Polisi aradık, çocuk devlet korumasına alınacaktı ama sakladılar" dedi.

Komşular cenazede anneyi görüntülü aradı

Minik Kadir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda ailenin komşuları tarafından defnedildi. Komşuları, bir süre önce evi terk eden anne K.G'yi tabutun başından görüntülü aradı.

Anne, kendisine tepki gösteren komşulara, Bursa'da olduğu için cenazeye katılamadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Cenaze namazında Kadir Gezer'in mahalle arkadaşı minikler ön safta yer aldı.

"Duvardan düştü" diyerek hastaneye bırakmıştı

Onur Gezer, dün sabah fenalaşan 2,5 yaşındaki oğlunu, kardeşiyle hastaneye getirmiş, çocuğun duvardan düştüğünü iddia etmişti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen çocuk hayatını kaybetmişti. Gezer ve kardeşi, darbederek çocuğun ölümüne neden oldukları şüphesiyle gözaltına alınmıştı.