Adana'da markete müşteri gibi gelen bir kişi, ödeme için kasaya yöneldi. Ardından yandaki raflara uzanan zanlı, buradan aldığı satırla kasiyeri korkutarak kasadaki paraları istedi.

Kasiyer, kasayı açıp ona bıraktı ama sonrasında beklenmedik bir hamle yaptı. Zanlı, paraları alırken, kasiyer de aynı raftan aldığı başka bir satırla üzerine yürüdü.

Bununla yetinmedi. Zanlıyı marketin dışında da satırla kovaladı.

Polis sonrasında kimliği tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.