Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Satırlı gaspçıyı market çalışanı satırla kovaladı
Adana'da bir markete giren şüpheli, kasiyeri market rafından aldığı satırla korkutarak kasadan para almak istedi. Market görevlisi ise, kasaya yönelen zanlıyı aynı raftan aldığı başka bir satırla kovaladı.
Adana'da markete müşteri gibi gelen bir kişi, ödeme için kasaya yöneldi. Ardından yandaki raflara uzanan zanlı, buradan aldığı satırla kasiyeri korkutarak kasadaki paraları istedi.
Kasiyer, kasayı açıp ona bıraktı ama sonrasında beklenmedik bir hamle yaptı. Zanlı, paraları alırken, kasiyer de aynı raftan aldığı başka bir satırla üzerine yürüdü.
Bununla yetinmedi. Zanlıyı marketin dışında da satırla kovaladı.
Polis sonrasında kimliği tespit edilen şüpheliyi yakaladı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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