Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de tır istinat duvarından düştü
İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün manevra yaptığı tır, organize sanayi bölgesinin istinat duvarından düştü. Tırın sürücüsü yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Başakşehir'de OSB Mahallesi Eski Turgut Özal Bulvarı'nda Yakup Vefai, kullandığı İran plakalı tırla manevra yapmaya çalışırken aracın kontrolünü kaybetti.
Tır, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin istinat duvarını aşarak yaklaşık 5 metreden aşağıya düştü. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Park halindeki bir minibüsün ön kısmına da çarpan tırın İran uyruklu şoförü Vefai hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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