İstanbul Başakşehir'de OSB Mahallesi Eski Turgut Özal Bulvarı'nda Yakup Vefai, kullandığı İran plakalı tırla manevra yapmaya çalışırken aracın kontrolünü kaybetti.

Tır, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin istinat duvarını aşarak yaklaşık 5 metreden aşağıya düştü. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Park halindeki bir minibüsün ön kısmına da çarpan tırın İran uyruklu şoförü Vefai hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.