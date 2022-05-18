Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İDO'nun deniz otobüsü fırtına nedeniyle iskeleye yanaştırıldı
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Bursa seferini yapan ve kuvvetli fırtına nedeniyle kendi iskelesine yanaşamayan deniz otobüsü, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesine yanaştırıldı. Yolcular, iskeleden tahliye edildi.
Saat 18.00'de İstanbul'dan hareket eden "Uluç Ali Reis" isimli deniz otobüsü, kuvvetli fırtına nedeniyle Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi'ndeki İDO iskelesine yanaşamadı.
Bunun üzerine kaptan, deniz otobüsünü Mudanya merkezinde bulunan BUDO iskelesine yanaştırdı. BUDO iskelesine güçlükle yanaşan ve birkaç kez halat koparan deniz otobüsünün yolcuları burada tahliye edildi.
Bu arada fırtına nedeniyle kıyıda duramayan deniz otobüsü, Gemlik istikametine açığa alındı.
Etiketler: İstanbul Fırtına Deniz Otobüsü
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