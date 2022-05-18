Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından söz konusu bölgedeki dolu yağışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Osmaniye Kadirli’de yoğun dolu yağışından dolayı zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve üretim faaliyetlerine dönülmesi için İl Müdürümüze gerekli talimatı verdim. — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) May 18, 2022

Dolu yağışından dolayı zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerimi ileten Kirişci, "Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve üretim faaliyetlerine dönülmesi için İl Müdürümüze gerekli talimatı verdim." ifadesini kullandı.