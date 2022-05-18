Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kirişci'den Kadirli açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve üretim faaliyetlerine dönülmesi için İl Müdürlüğüne talimat verdiğini duyurdu.
Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından söz konusu bölgedeki dolu yağışına ilişkin paylaşımda bulundu.
Osmaniye Kadirli’de yoğun dolu yağışından dolayı zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) May 18, 2022
Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve üretim faaliyetlerine dönülmesi için İl Müdürümüze gerekli talimatı verdim.
Dolu yağışından dolayı zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerimi ileten Kirişci, "Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve üretim faaliyetlerine dönülmesi için İl Müdürümüze gerekli talimatı verdim." ifadesini kullandı.
Etiketler: Vahit Kirişci Osmaniye Yağış
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