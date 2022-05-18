Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan sitenin 17. katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan daireye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, site sakinlerini tahliye ederek yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

Her iki dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.