Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.
Üsküdar Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi’ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hareket halindeki bir cip ile panelvanın üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kesti. Polisin tuttuğu rapor sonrası araçlar kaldırıldı.
Bu arada, Kartal Esentepe Mahallesi Anayurt Caddesi'nde bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan zarar gördü. Bina sakinleri, terastaki kalasları kullanarak çatının uçmasını engellemeye çalıştı.
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