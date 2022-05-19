Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak İstanbul’da etkisini gösterdi. Akşam saatleri itibarıyla etkisini artıran yağış su baskınlarına neden oldu.

Yağış sonrası Üsküdar Altunizade'de bulunan bir alt geçit su ile doldu.

[Fotoğraf: İHA]

Alt geçitte bulunan mazgalların dolması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemedi, sürücüler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

İSKİ ekipleri, alt geçide dolan suyu boşaltmak için tahliye çalışması başlattı.