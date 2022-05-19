Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 00:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Üsküdar’da sağanak sonrası alt geçitte su birikti
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Üsküdar'da sağanak nedeniyle bir alt geçitte su birikti. Su dolu alt geçitte sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, alt geçidi tahliye etmek için çalışma başlattı.
Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak İstanbul’da etkisini gösterdi. Akşam saatleri itibarıyla etkisini artıran yağış su baskınlarına neden oldu.
Yağış sonrası Üsküdar Altunizade'de bulunan bir alt geçit su ile doldu.
[Fotoğraf: İHA]
Alt geçitte bulunan mazgalların dolması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemedi, sürücüler zor anlar yaşadı.
[Fotoğraf: İHA]
İSKİ ekipleri, alt geçide dolan suyu boşaltmak için tahliye çalışması başlattı.
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