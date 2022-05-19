İlçeye bağlı Camiikebir Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katındaki daireden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yangın esnasında evde olan Yahya Tosun'u dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralanan yaşlı adam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürülürken emekli memur olan Tosun'un yalnız yaşadığı öğrenildi.