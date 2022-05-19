Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da tüp dolu depoda çıkan yangın korkuttu
[Fotoğraf: İHA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tüp dolu bir depoda yangın çıktı. Alevlerin binayı sardığı yangında tüpler bomba gibi patladı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Tüpler bomba gibi patladı, korku dolu anlar yaşandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde mutfak tüpü deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı.
Alevler bir anda depoyu sardı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Büyük hasarın oluştuğu yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Etiketler: Adana
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