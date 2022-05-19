Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 16:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aydın'da şiddetli rüzgar fabrika duvarını yıktı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'daki bir fabrikanın duvarı, şiddetli rüzgar sebebiyle eleme bandının üzerine yıkıldı. 8 kadın işçi yaralandı.
Köşk ilçesinde bulunan bir kayısı fabrikasının duvarı, şiddetli rüzgarın etkisiyle eleme bandının üzerine yıkıldı.
Bu alanda çalışan 30 kadın işçiden 8'i yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağılık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Yıkılan duvarın bulunduğu alanda önlem alındı.
[Fotoğraf: İHA]
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