Başkentin simgelerinden Atakule'nin, Ankara'yı kuşbakışı gören 125 metre uzunluğundaki kule kısmı yeniden hizmet vermeye başladı.

Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyarete açılan kuledeki seyir terasına, panoramik asansörlerle 35 saniyede çıkılıyor.

Ziyaretçiler, tüm Ankara'yı 360 derecelik açıyla izleme imkanı buluyor.

Sanal gerçeklikte Ankara turu

Üç boyutlu sanal gerçeklik gözlükleriyle Botanik Park, Ankara Kalesi ve Anıtkabir'i gökyüzünden seyredebilen ziyaretçiler, denge platformunda ise Atakule'ye uzanan sanal bir yolda dengelerini kaybetmeden ilerlemeye çalışıyor.