Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 15:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da fırtına nedeniyle ağaç devrildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kadıköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, yan yatan ağaç ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.
Feneryolu Hasan Amir Sokak'ta saat 12.00 sıralarında fırtına nedeniyle ağaç devrildi.
[Fotoğraf: DHA]
Gürültüyü duyan esnaf itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ağaç kesilerek kaldırıldı, cadde tekrar trafiğe açıldı.
[Fotoğraf: DHA]
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