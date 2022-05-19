Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ses sistemine 267 kaçak cep telefonu gizlediler
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da, bir hafif ticari aracın ses sisteminde 267 adet kaçak cep telefonu yakalandı. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Mardin kara yolunda seyreden şüpheli bir aracı takibe aldı.
Aramada, hafif ticari aracın bagajındaki ses sistemi içine gizlenen 267 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Kaçakçılık Şanlıurfa
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